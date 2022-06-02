Kadınlar Başkan Özcan'ı protesto etti, o da dans ederek karşılık verdi - Haberler

Bolu'da bir grup kadın, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı belediye binası önünde protesto etti. Başkan Özcan ise kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi.

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri yaklaşık 50 kadın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik söylediği sözlerden dolayı belediye binası önünde protesto etti. Kadınlar zaman zaman Özcan aleyhinde sloganlar attı. Kadınların protestosunu makam odasının penceresinden izleyen Özcan ise, kadınların sloganlarına ise alkış ve ritim tutarak karşılık verdi.

Başkan Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermiş, gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı.

(Faruk Çidem - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika