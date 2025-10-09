Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliği Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede düzenli olarak istişarelerde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Yakın zamanda tamamladığımız Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmamızın verilerini istişare ettik. Yaptığımız istişarelerin, araştırma sonuçlarının politikaya dönüştürülme sürecinde çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımları için paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA