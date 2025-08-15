Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için İstişare Toplantısı Van'da Gerçekleşti

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için İstişare Toplantısı Van'da Gerçekleşti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2026-2030 dönemini kapsayan ulusal eylem planı ve yeni hizmet modelleri ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün başkanlığında 'Doğu Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı' Van'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Leman Yenigün başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van Aile ve Sosyal Politikalar il müdürleri ve yardımcıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleri ile kadın konukevi müdürleri katıldı. 2026-2030 dönemini kapsayacak 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' ve 'Ulusal eylem planı' hazırlık çalışmalarının ikincisi olan toplantıda; mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca ŞÖNİM'lerin kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçlerinin detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Yeni eylem planımızı, sahadaki deneyimleri merkeze alarak ve katılımcı bir anlayışla hazırlıyoruz. Yerel düzeyde karşılaşılan sorunlar ve geliştirilen çözümler, ulusal stratejilerimizin temelini oluşturacak. Sizlerden gelecek görüşlerin, hem yerel hizmetlerin güçlendirilmesine hem de ulusal politikalara yön vermesine büyük önem atfediyoruz" dedi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ise kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal altyapının 6284 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemelerle güçlendirildiğini belirterek, ulusal ve yerel düzeyde tesis edilen koordinasyon mekanizmalarıyla uygulamaların daha etkili hale getirildiğini ve TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen projeler aracılığıyla bilimsel temelli, kanıta dayalı politika geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık sürecinde yerelden ulusala bilgi akışını sağlayarak, sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılmasının amaçlandığı toplantıda; yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin yaygınlaştırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor. - VAN

