Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
AA - Adem Balta - Politika
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Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
AA / Adem Balta - Politika