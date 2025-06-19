Kadına Karşı Şiddet Raporuna Tepki: DEM Parti ve EMEP Milletvekilleri Basın Toplantısı Düzenledi

DEM Parti ve EMEP'li bazı milletvekilleri, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan taslak rapora tepki gösterdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan taslak rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Kaya, komisyonda itiraz ettikleri konuların raporda yer almasını ve dinlemek istedikleri bazı sivil toplum örgütlerinin komisyon toplantılarına davet edilmemesini eleştirdi.

Arabuluculuk uygulamasının aile mahkemelerinde asla uygulanmaması gerektiğini söyleyen Kaya, "Kadınların, ataerkil kodların çok güçlü olduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok keskin bir şekilde hissettirildiği, özellikle devlet tarafından üretilen politikalarla hissettirildiği bir coğrafyada, kadınların ekonomik olarak bağımsız olmadığı, ne yazık ki erkeğe bağımlı olduğu durumların çokça yaşandığı bir coğrafyada, arabuluculuk mekanizmasından söz edemeyiz, asla söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

"Aile kavramı" adı altında kadınların hedef alındığını ileri süren Kaya, şiddeti rehabilite edilecek bir mesele olarak görmediklerini, bunun yapısal bir mesele olduğunu savundu.

İstanbul Milletvekili Özgül Saki de raporda kullanılan dili eleştirerek, "Burada bütün dil 'erkekler sorun çözer, kadınlar, kendileri hakkında kim ne diyecek diye mağdur olarak bekler'. Rapor bu anlamda yazılmış." sözlerini sarf etti.

Raporda "kadın"ın olmadığını iddia eden Saki, "Kadın sözcüğü geçiyor ama o kadının yerinde aile var bir bütün olarak, kadın yok. Mağduriyet içinde olan kadını zaman zaman tanımlıyor, mağduriyeti giderici tedbirler meselesinde de ama 'erkeği de anlamak lazım' gibi bir politika öneriliyor." diye konuştu.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı ise iktidarın, raporda "kendi yönetme biçimine ve kendi şekillendirdiği kadın formuna" uygun önerilerde bulunduğunu, komisyondaki tartışmaların "arşivlere kaldırıldığını" söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da raporun kadına şiddet konusundaki yaklaşım biçimini ve Aile Yılı'nı eleştirdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ise komisyonun kurulma biçiminin, içeriğinin ve ortaya koyduğu raporun meşru olmadığını ileri sürdü.