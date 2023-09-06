Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" yenilenerek, 5 yıl daha uzatıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" yenilenerek, 5 yıl daha uzatıldı.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması hedefiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" yenilenerek, 5 yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra bakanlıkların daire başkanları da katıldı.

"Tüm çalışmalarımızın arka planında kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek yer alıyor"

Toplumun ve güçlü ülkenin temelinin güçlü kadın olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü bir toplum için kadınların karar alma mekanizmaları ve çalışma hayatında olduğu kadar ekonomik hayat ve ticarette de güçlü olması gerekiyor. Kadınların iş hayatında güçlü bir statü sahibi olmaları, eğitim, girişimcilik, yönetim ve ticaret gibi alanlarda daha görünür olmaları için politikalar üretiyoruz. Bu politikaları hayata geçiriyor, birçok başlıkta farklı temalarla proje gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde hareket alanımızı genişletecek, projeye güç verecek iş birlikleri kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın arka planında kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Kooperatifler, Anadolu'nun tarihi birikiminden beslenen bir model"

Kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirme adına kadın kooperatiflerini önemli bir işletme modeli olarak kabul ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Kooperatifler, Anadolu'nun tarihi birikiminden beslenen bir model. Bu değerli birikimi çağın gereklerine uygun şekilde dönüştürmek ve geleceğe taşımak çok önemli" diye konuştu.

"Kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz"

Protokol hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş, "Kadın kooperatifleri, çalışma alanına göre Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Biz de bu alanda farkındalık oluşturmak, yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Mesela, kadın kooperatiflerini geliştirmek adına eğitim, danışmanlık ve farkındalık artırma gibi alanlarda özel faaliyetler yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliğinde 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 12 ilde eğitim ihtiyaç analizleri yaptık. Bu analizler çerçevesinde düzenlediğimiz

eğitimlerle kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için uzman ve danışmanlar aracılığıyla kooperatif üyelerinin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"6 bin 500 kadına verilen IPARD yatırımlarının geri dönüşü 26 milyar lira oldu"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) çerçevesinde bugüne kadar 6 bin 500 kadına AB standartlarında tarımsal işletme kurmaları için yaklaşık 13,1 milyar lira destek verdiklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Verdiğimiz bu desteğin yatırıma dönüşümü 26 milyar olarak gerçekleşti. IPARD ile vermiş olduğumuz desteğin yüzde 42'sinin kadınlardan oluştuğunu memnuniyetle söylemek isterim. Çünkü IPARD yatırımlarında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bireysel olarak değil kadın kooperatiflerimizin IPARD desteklerinden faydalanabileceğini hatırlatmak isterim" diye konuştu.

"Yaklaşık 14 bin 433 ve 1 buçuk milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz"

Kadınların ekonomik hayata daha fazla dahil olması, üretime, istihdama ve ihracata teşvik edilmesi için her türlü imkan ve desteği sunduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, kooperatiflerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, "Bu doğrultuda Bakanlık olarak yaklaşık 14 bin 433 ve 1,5 milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz. Bugün kadın kooperatiflerimizin sayısı ülkemiz genelinde bini

aşmış bulunmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönemde de kadın kooperatifi sayımızın artmasına yönelik teşvik ve desteklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kooperatif desteklerinde artış yaptık"

Bolat, Kooperatiflerin Destek Programı'na (KOOP-DES) ilişkin şunları aktardı:

"KOOP-DES'ten kooperatiflerimizin alabileceği desteğin üst sınırını makine ve ekipman alımları için 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği için 60 bin liraya çıkararak bu desteklerde yüzde 100'lük bir artış sağladık. Kooperatiflerin personel istihdam desteklerini ise bir personel için 103 bin liradan 136 bin 824 liraya, 2 personel için 206 bin liradan 273 bin 648 liraya çıkarttık." - ANKARA