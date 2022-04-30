Kadın kollarına küfür eden CHP'li başkana para cezası

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 56 gün idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) çerçevesinde İlçe Başkanı Namver'e verilen cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Salihli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a, hakaret içerikli küfür kelimesini kullandığı iddiasını reddederek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme ise tanık ifadesi doğrultusunda Namver'in üzerine atılı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğini belirterek, 56 gün idari para cezası verdi. Ayrıca, cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) dahilinde 5 yıl süreyle ertelendi.

23 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda CHP Salihli İlçe Başkanı Namver, CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Aykan'ı telefonla arayıp, iddiaya göre, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip, gelin" dedi. Israrla araya girip konuşmak istemesine rağmen Namver'in bu isteği geri çevirdiğini ileri süren Aykan, "Tamam o zaman bundan sonra ben de sizi dinlemiyorum ve dikkate almıyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Namver, küfürle karşılık verdi. Telefon konuşmasının ardından Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, Namver hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gözler Yüksek Disiplin Kurulunda

İlçe Başkanı Namver hakkında başlatılan disiplin soruşturması içeriğinde İl Disiplin Kurulu'nun 9 üyesinin 2'si kınama, 7'si ise ihraç yönünde görüş belirtti. Üyelerinin çoğunun kararıyla Namver, partiden ihraç edildi. Tüzük gereği Namver'in, İl Disiplin Kurulu kararının CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca onanmasına kadar ihraç edilmesine rağmen görevine devam edeceği açıklanmıştı.

Öte yandan, Namver'in geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne giderek Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmasını yaptığı ve kurulun Ramazan Bayramı sonrası kararını vereceği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika