Kadın Girişimcilerin Ekonomideki Rolü Vurgulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilerin ekonomik hayatta ve yerel kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirtti. 2025 Aile Yılı kapsamında kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın girişimciler istihdam oluşturan, üretimi çeşitlendiren, yenilik getiren ve sosyal sorumluluk bilincini ekonomiye taşıyan öncülerdir. Özellikle yerelde kalkınmanın güçlenmesinde kadın girişimcilerin payı yadsınamaz. Bu nedenle kadınların ekonomide daha görünür, daha güçlü, daha etkin olmasını bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurulu Toplantısı'na katıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Göktaş, kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü halkası olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımı arttıkça verimlilik artar, yenilik artar, toplumsal refah yükselir. Çünkü kadın girişimciler istihdam oluşturan, üretimi çeşitlendiren, yenilik getiren ve sosyal sorumluluk bilincini ekonomiye taşıyan öncülerdir. Özellikle yerelde kalkınmanın güçlenmesinde kadın girişimcilerin payı yadsınamaz. Bu nedenle kadınların ekonomide daha görünür, daha güçlü, daha etkin olmasını bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınların güçlü roller üstlenmeleri hedeflerimizden biridir"

Kadınların toplumda güçlü roller üstlenmesini hedeflediklerini anlatan Göktaş, "Bakanlık olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü temsili için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların, dijital teknolojileri etkin kullanan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve kapsayıcı iş modelleriyle güçlü roller üstlenmeleri hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladıklarını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 3 bin 195 kadına ulaştık" dedi.

"Kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

2025 Aile Yılı'nın kadınların potansiyelini daha da etkin kılan çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Programa ASO Başkanı Seyit Ardıç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
