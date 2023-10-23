Kadim Aşiretler Federasyonu İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kadim Aşiretler Federasyonu üyeleri, yaptıkları açıklama ile İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Şırnak İl Temsilciliği önünde toplanan federasyon üyeleri, İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarına yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi. Basın açıklamasında konuşan İl Temsilcisi Süleyman İğdi, iki asırdır Filistin ve Kudüs'ün İslam toplumunun ve dünyanın gündeminden hiç düşmediğini söyledi. Özellikle de 20. yüzyılda Orta Doğu'nun petrol ve Filistin olmak üzere iki önemli sorun ile ön plana çıktığını belirten İğdi, "İsrail'in tarihten gelen bir hakmış gibi temelleri atılırken, bu mukaddes topraklarda tarih boyunca yaşamış olan Filistin halkı görmezden gelindi. İsrail, 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi, 1949 Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve işgal altındaki topraklarda uygulanan genel uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymak zorundadır. 17 Ekim'de 500'den fazla hasta, yaralı ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiği hastane bombardımanı dünya tarihinde sadece siyonist İsrail yönetiminden başka hiç kimsenin işlemeyeceği bir vahşettir. Bu da İsrail yönetiminin nefret, kin, öfke ve ihanet dolu kanlı geçmişine daha da kara bir leke olarak geçmiştir. Kadim Aşiretler Federasyonu olarak bütün bu vahşetleri en güçlü şekilde lanetliyoruz" diye konuştu.

Federasyon üyeleri "Kahrolsun İsrail yönetimi ve destekçileri", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak dağıldı. - ŞIRNAK