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Kadıköy'de Cumhur İttifakı Seçim Kutlaması

Politika Haberleri

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması üzerine Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kutlama yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci tur oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Kadıköy'de toplanan Cumhur İttifakı üyeleri kutlama yaptı.

Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan Cumhur İttifakı'na destek olan vatandaşlar meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı. Bağdat Caddesi'nde oluşturdukları araç konvoyuyla kutlama yapanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kadıköy Politika Haberler

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