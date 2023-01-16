Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan scooter açıklaması: "Bizim derdimiz kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak"

İSTANBUL İstanbul'da sayıları hızla artan scooterlar yüzünden kaldırımlar yürünemez hale geldi. Kadıköy Belediyesi fazla scooterların kaldırımlardan temizlenmesi için ihtarname gönderdiği kiralama şirketlerine süre vermişti. Basın açıklaması düzenleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bizim derdimiz Kadıköy'deki, kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse hepsini toplayacağız." dedi.

İstanbul'da, özellikle de Kadıköy'de sayıları hızla artan elektrikli scooterlar kaldırımları işgal etmeye başladı. Yürünemez hale gelen sokaklarla ilgili Kadıköy Belediyesi bir ilke imza attı. Scooter kiralama şirketlerine ihtarname göndererek ilçedeki fazla araçlarını toplamalarını isteyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, aksi takdirde kaldırımları işgal eden masa, reklam panosu gibi scooterların da bugün yarın gibi kısa bir süre içerisinde toplayacaklarını söyledi. Odabaşı, yönetmelikteki zabıta kanununun ilgili maddesini uygulayarak kabahatler kanununa göre ceza keseceklerini belirtti.

Basın açıklamasında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy Belediyesi Başkanı olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını veya herhangi bir şeyi yasaklamak değil. Bunları belirli bir düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Scooterlar yeni bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada kullanılmaya başladı. Türkiye'de de herhangi bir mevzuata tabii olmadan bu elektrikle çalışan araçlar kullanılmaya başlandı. Belli bir süre geçtikten sonra scooterlarla ilgili olarak bir mevzuat ortaya çıktı. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bir çalışma sonucunda elektrikli scooter yönetmeliği diye bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmeliğe göre de ilçe belediyelerinin bu scooterlara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok. Sayıyı biz belirlemiyoruz. Kullanım şeklini biz belirlemiyoruz. Nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz. Ama bu scooterların oluşturmuş olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bir vatandaşımıza bu scooterlar çarpıp bir kazaya karışıp o vatandaşımız yaralanmasın. Gün geçmiyor ki kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebeği olan bir bebek arabası bu kaldırımlardan geçmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Derdimiz kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak"

Başkan Odabaşı konuşmasının devamında, "Biraz önce de söylediğim gibi bizim sorunumuz Kadıköy'deki, kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse, hepsini toplayacağız. Bizim bu elektrikli scooterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde. Ayrıca çok basit bir yazılımla engelleyebilmeleri mümkünken engellememelerine isyan ediyoruz. Tekrar söylüyorum, bunu yazılımdan yazılıma koyacaktır. Bu ürünlerin park edilmesi noktalarını belirleyebilirler. 5 ay önce de ihtarname gönderdik. Telefonla veyahut da ulaşılabildiğimiz kanallardan ulaştık ve sayıları azaltın dedik. Bize diyorlar ki Kadıköy'de iki yüz elli tane aracımız var. Bu kadar diyorlar. Biz onların söylediğini doğru olup olmadığını sahada gözlemlerimizle mümkün olmadığını görüyoruz" dedi.

"Sorunu biz yaşıyoruz, çözümünüde biz biliyoruz"

Kadıköy'deki kaldırımları işgal eden scooter sorununun uzaktan çözülemeyeceğini ifade eden Odabaşı, "Yetkiyi bize versinler. Ankara bir bürokrat Kadıköy'de yaşanan sıkıntıyı bilemez. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biz biliyoruz. Ama yetkimiz olmadığı takdirde bu sefer hem vatandaşla hem bunu işleten firmalara tekrar söylüyorum. Bizim yasakçı bir zihniyetimiz yok. Scooterdadır elektrikli scooterların bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini görebiliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde. Bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle beraber sağlayacaksak onunla da ortak çalışmaya varırız. Emniyetse emniyet Valilikse, valilik, bakanlıksa, bakanlık. Bakın şöyle söyleyeyim, bizim Büyükşehir belediyesinin Bağdat Caddesinde park yerlerini oluşturdu. Bizim meclis kararımızda da park edebilecekleri onlarca nokta belirledik. Hak verirsiniz ki şöyle bir rahatsa ve kafamın eski yere park edeyim. Öyle bir şey yok." diye konuştu.