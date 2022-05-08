Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan annelere özel sardunya

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Anneler Günü'nde ilçede yaşayan 80 yaş üstü annelere sardunya çiçeği gönderdi. Belediye personelinin ulaştırdığı çiçekler anneleri mutlu etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Anneler Günü'nde ilçede yaşayan 80 yaş üstü annelere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiçek gönderdi. Kadıköy Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan renk renk sardunyalar, belediye personeli tarafından annelere ulaştırıldı. Hediye sardunya çiçeği gönderilen annelere bir kutlama mesajı da yazan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Aydınlık, güzel günlerin müjdecisi olsun bu çiçek. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kadıköylü annelerden Odabaşı'na teşekkür

İki gün süren çiçek dağıtımı sırasında Kadıköylü anneler Belediye Başkanı Odabaşı'na selam söyleyerek teşekkürlerini iletti. Bir anne, "Çok memnun oldum. Çiçekleri görünce ne yapacağımı şaşırdım canlarım. Geçen sene aldığım çiçek de kıpkırmızı açtı, o da duruyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Başka bir anne, "Başkanımıza çok selamlar söyleyin, onu gözlerinden öpüyorum. Bu özel günde bizleri hatırladıkları için teşekkür diyorum" diyerek, Odabaşı'na teşekkür etti.

Geçen sene de çiçeğini alan bir anne ise, "Kadıköy Belediyesi'nden aldığım en güzel hediyelerden ikincisi. Geçen sene de gelmişti. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika