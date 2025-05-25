Kadastro Mahkemelerindeki Davalar Sıfırlanacak

Kadastro Mahkemelerindeki Davalar Sıfırlanacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 184 kadastro mahkemesinde bulunan 38 bin dosyanın bu yıl sonuna kadar sıfırlanacağını açıkladı. Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile kronikleşmiş kadastro davalarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz proje ile mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'2025'İN İLK 3 AYINDA 7 BİN 94 KARAR VERİLDİ'

Bakan Tunç, "2024 yılı sonunda başlattığımız proje kapsamında; 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz. Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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