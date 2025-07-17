Kabine Toplantısı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 17.28'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel gündemin ele alınacağı kaydedildi. Toplantıda ayrıca, Suriye'de yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.