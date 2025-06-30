Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.48'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda memur zammı ile en düşük emekli maaşının gündemde olacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel gündemin ele alınacağı kaydedildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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