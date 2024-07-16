Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 16.07'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemde olacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.