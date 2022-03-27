Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı gıda erişimi konusu var
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Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde, gündem maddeleri de ortaya çıktı. Buna göre Kabine'nin masasındaki en önemli konu, vatandaşın uzun süreden bu yana dert yandığı "gıdaya erişimi" ile ilgili sorunlar. Toplantıda, stokçuluk yapanlara yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çok kısa bir süre kaldı. Yarın öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde bitmesi beklenen toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyordu. Buna göre Kabine'nin en önemli gündem maddesi, gıdaya erişim konusundaki sorunlar olacak. Stokçularla ilgili görüş alışverişinin yapılacağı Kabine'den önemli kararlar çıkacağı güçlü ihtimal olarak görülüyor.
Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan Ayı faktörünün de ele alınacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.
Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların görüşlerini alacak.
Toplantıda ele alınması beklenen en önemli konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.