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Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamada Kabine'de değişiklik olabileceğinin mesajını verdi. Erdoğan'ın son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle tepki gösterdiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u görevden alabileceği kulislerde sesli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Yerel seçimin ardından "değişim" için kongre sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede de revizyona gidebileceğinin mesajını verdi.

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK MESAJI

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Erdoğan'ın nasıl bir değişime gideceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabinenin ana gövdesini oluşturduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

LİSTENİN BAŞINDA 2 İSİM VAR

Kulislerde değiştirilmesi ihtimali en çok konuşulan isimlerin başında ise son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın da hışmına uğradıkları iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç Politika Güncel Kabine

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Yorumlar (27)

Sener Mustaoglu:

İçişleri Bakanımız bençe başarılı ve düzgün bir insan.Değiştirilmesi yanlış olur diye düşünüyorum.

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Hasan YILDIZ:

Ali yerlikaya görevinin başında kalmalı

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Vatandaşın biri:

Yerlikaya ne güzel suç örgütlerini kazıyordu kimin işine gelmedi onun bakanlığı anlamadım ?

65
9
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Sansasyonel Salvo:

Bu ülkede gelecek 5 yılda akıl sağlığınıza sahip çıkın.

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7
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Anty-Partizan:

Soylu Bakip Ellerini Ovusturuyor Oradan Bakk..

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6
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Samet Akın:

Ali yerlikaya fazla düzgün . Alın tabi görevden. Süleyman gelsin. Millet yeniden cıldırsın

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ŞEVKET DURAK:

Bence bakanı degil bazı savcı ve hakimlerin geregi yapılmalı bak o zaman adalet nasıl yerini buluyor,

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Mehmet Varol:

ekonomi bakanını ayır lütfen, o hükümetin başını yiyebilir

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Tekin Avci:

Adalet bakanıyla ilgisi yok meclise caydırıcı cezaları oylatin kanun olur bitti

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Tekin Avci:

İç işlerine ümit özdagi atayın sayın başkan yasin Aktay atarsan zaten turkiyede Türk de yok der bakanlık boşa düşer

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