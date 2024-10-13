Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Yerel seçimin ardından "değişim" için kongre sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede de revizyona gidebileceğinin mesajını verdi.

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK MESAJI

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Erdoğan'ın nasıl bir değişime gideceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabinenin ana gövdesini oluşturduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

LİSTENİN BAŞINDA 2 İSİM VAR

Kulislerde değiştirilmesi ihtimali en çok konuşulan isimlerin başında ise son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın da hışmına uğradıkları iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.