Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var - Haberler

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Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var

Haberler.com - Servet Uzun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine yarın toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasının yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak.

Son olarak 28 Şubat Pazartesi günü toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü bir araya gelecek. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci kez katılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kritik toplantının ana gündem maddeleri de belli oldu. En önemli konusu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

ENFLASYON VE EKONOMİK GELİŞMELER

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

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