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Kabaktepe ve Göksu'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

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Kabaktepe ve Göksu'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ettiler.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ettiler.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt'a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu beraberlerinde kalabalık bir heyetle Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başkan Göksu ve beraberlerindeki heyeti Bayburt'ta ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hükmü Pekmezci, misafirlerine Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgiler vererek belediye çalışmalarından bahsetti. Belediye Başkanı Pekmezci, belediye meclisinde kararların hepsinin oy birliği ile alındığını vurgulayarak bu durumun Bayburt'ta dayanışma, birlik ve beraberliğin her daim var olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek misafirperverliğinden dolayı Başkanımız Pekmezci'ye teşekkür ettiler ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Pekmezci misafirlerine ziyaret anısına plaket takdiminde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul AK Parti Esenler Bayburt Politika Haberler

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