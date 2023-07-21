John F. Kennedy'nin torunu, kuzeninin başkanlık adaylığını eleştirdi

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olan kuzeni Robert Francis Kennedy Jr.'ın adaylığını eleştirdi ve Joe Biden'a destek çağrısı yaptı. Schlossberg, Biden'ın dedesinin vizyonunu paylaştığını savunarak, kuzeninin kişisel çıkarları ve komplo teorileriyle uğraştığını belirtti.

NEW Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday olan ikinci dereceden kuzeni (Eski Başkan'ın yeğeni) Robert Francis Kennedy Jr.'ın adaylığını "utanç verici" olarak niteledi, Joe Biden'a destek çağrısı yaptı.

???????Schlossberg, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Söyleyecek bir şeyim var. Başkan John F. Kennedy benim büyükbabam ve onun mirası önemli." ifadesini kullandı.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın, dedesinin vizyonunu paylaştığını savunan Schlossberg, Biden'ın Afganistan savaşını bitirmesini, Donald Trump'ı mağlup etmesini ve Kovid-19 salgını dönemindeki politikalarını övdü.

Schlossberg, "Kuzenim Robert Francis Kennedy Jr. bunlardan herhangi birini umursuyorsa Joe Biden'ı desteklerdi." dedi.

Kuzeni Robert Francis Kennedy Jr.'ın kişisel ün ve kazanç peşinde koştuğunu ve komplo teorileriyle uğraştığını ileri süren Schlossberg, "Onu dinledim. Onu tanıyorum. Neden birisinin onun başkan olması gerektiğini düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Bildiğim şey, adaylığının utanç verici olduğu." değerlendirmesinde bulundu.

Schlossberg'in annesi, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy, halihazırda ABD'nin Avustralya büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Biden, Caroline Kennedy'i 2021'de Canberra Büyükelçisi olarak aday göstermişti.