Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2019 yılından bu yana devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarına ilişkin ceza davasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2019 yılından bu yana devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarına ilişkin ceza davasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2019 yılından bu yana devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarına ilişkin ceza davasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan Özel Yetkili Savcı David Weiss yaptığı açıklamada, Hunter Biden'ın 2019 yılından bu yana devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarına ilişkin bir ceza davasıyla karşı karşıya kalabileceğini aktardı.

ABD'de gelecek sene yapılacak olan başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yapılan anketlerde, Joe Biden ve Donald Trump baş başa gözükürken, her iki tarafın da ABD mahkemesiyle başı dertte. Donald Trump kendisi aleyhinde devam eden toplam üç davada yargılanırken, Joe Biden'ın ismi oğlunun suçlamalarında anılıyor.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlunu Ukrayna ve Çin'deki iş girişimlerinden kazanç sağlamakla suçlarken, Joe Biden'ın da görevi kötüye kullanmakla yargılanmasını talep ediyor. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, meclisin sonbaharda Başkan Biden'ın görevine ilişkin bir soruşturma başlatabileceğini belirtmişti.

Biden'ın danışmanları daha önce Cumhuriyetçilerin iddialarını "çılgın komplo teorileri" olarak değerlendirmiş ve Başkan Biden'ın oğlunun iş ilişkileriyle ilgilenmediğini bildirmişti.

Hunter Biden'ın Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayınlanmıştı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı yazılı açıklamada, Hunter Biden'ın ve iş ortaklarının Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan 20 milyon doların üzerinde aldığı ödemenin belgelerini yayınlamıştı.

Açıklamada, belgelerin Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde Biden ailesinin ve iş ortaklarının Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'daki oligarklardan nasıl milyonlar aldığını özetlediğine dikkat çekilmiş, "Hunter Biden milyonlarca dolarlık ödeme aldıktan sonra dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlunun Washington DC'deki yabancı ortaklarıyla yemek yedi" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yemeğin Biden ailesini zenginleştirmek ve erişim, güç ve nüfuz sinyalleri göndermek için kullanıldığı aktarılmış, "Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka' olarak sattı" denilmişti.

Trump hakkında 3 dava devam ediyor

Biden, son günlerde oğluyla ilgili davalarla anılırken, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerindeki en büyük rakibi eski Başkan Donald Trump ise kendi davaları ile uğraşıyor. Aleyhinde ikisi federal ve biri eyalet düzeyinde olmak üzere üç dava bulunan Trump, tarafına yönlendirilen toplam 78 suçlamayı da reddediyor.

Daha önce her üç dava için de ön soruşturma amaçlı hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, aleyhinde yürütülen bu davaların seçimlere müdahale amacıyla yapıldığını iddia etmişti. - WASHINGTON