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Emine Erdoğan ve Jeffrey Sachs'tan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmzası

Emine Erdoğan ve Jeffrey Sachs'tan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmzası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile New York'ta bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Sıfır Atık projesine katkılar ve sürdürülebilir kalkınma üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası Sachs, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Erik Erdoğan, Sachs'a imza dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sachs'ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile Sıfır Atık projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını aktardığı, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını ilettiği ifade edildi.

Küresel kalkınmanın, barış olmadan mümkün kılınamayacağı belirten Sachs'ın, Türkiye'nin, Ukrayna ve süregelen savaşlar başta olmak üzere çatışmalara dair arabulucu çözüm bulacak çabalarının çok önemli olduğunu kaydettiği bildirildi.

Görüşmenin ardından Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Erdoğan, imza dolayısıyla Sachs'a teşekkür etti.

Erdoğan görüşme sonrasında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York Türkevi'nde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı (SDSN) Jeffrey Sachs ile bir araya geldik.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta Sıfır Atık uygulamasının kazandıracağı ivme hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sayın Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren, küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile projeye sunabilecekleri katkıları ele aldık.

Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz.

Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Sachs'a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum." - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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