Epstein'e ait e-posta yazışmaları dijital arayüzle erişime açıldı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-posta yazışmaları, fotoğraflar, uçuş kayıtları ve arşiv belgeleri teknoloji uzmanlarının geliştirdiği "Jmail.world" adlı arayüzle erişime açıldı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları yeniden gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha önce kamuoyuna açılan belgeler, bu kez teknoloji uzmanlarının çalışmasıyla dijital bir platform üzerinden daha sade ve kullanıcı dostu bir formatta yayımlandı. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı binlerce sayfalık belge ve eklerin kamuoyu tarafından daha rahat incelenebilmesi amacıyla geliştirilen projede, Epstein'e ait e-posta yazışmaları, fotoğraflar, uçuş kayıtları ve arşiv belgeleri tek bir sistem altında toplandı. Belgeler, gmail benzeri bir arayüzle erişilebilir hale getirildi.

Teknoloji uzmanlarından "Jmail.world" projesi

Teknoloji uzmanları Riley Walz ve Luke Igel tarafından geliştirilen "Jmail.world" arayüzünde, Epstein'in ve onunla iletişim kuran kişilerin e-postaları sunuldu. Projeye ayrıca, kullanıcıların belgeler arasında anahtar kelimelerle arama yapabilmesine fırsat tanıyan "Jemini" adlı yapay zeka destekli bir arama sistemi de entegre edildi. Luke Igel, siber güvenlik platformu Hacker News'te kaleme aldığı yazıda, bir grup iş birlikçinin, kamuoyunun Epstein dosyaları içinde daha anlaşılır ve işlevsel şekilde arama yapabilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir "uygulama paketi" üzerinde birlikte çalıştığını belirtti.

Binlerce belge tek platformda

Sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte, Epstein'e ait bugüne kadar yayımlanan tüm bilgi ve belgelerin "Jmail.world" arayüzünde görüntülenebilir hale geldiği görüldü. Platformda; e-posta yazışmaları, fotoğraflar, arşiv kayıtları, uçuş listeleri ve Epstein'in New York'taki malikanesini sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle gezmeye imkan tanıyan özel bir sekme yer aldı.

Fotoğraflar, uçuşlar ve alışveriş kayıtları

Jmail.world içindeki "Jphotos" bölümünde toplam 7 bin 10 fotoğraf bulunurken, bu fotoğraflar arasında ABD kamuoyunda öne çıkan bazı isimlerin de yer aldığı görüldü. "Jflight" sekmesinde ise Epstein'in adasına yapılan 4 bin 292 uçuşa ait kayıtlar listelendi. Platformda dikkat çeken bir diğer bölüm ise "JAmazon" başlığı oldu. Bu sekmede, Epstein'in Amazon üzerinden yaptığı alışverişlere ilişkin kayıtların yer aldığı görüldü.

Gelen, giden ve işaretli e-postalar

Jeffrey Epstein'in gmail hesabınn birebir kopyası olarak oluşturulan Jmail sisteminde, yalnızca gelen ve giden e-postalar değil, aynı zamanda "önemli" olarak işaretlenmiş mesajların da erişime açık olduğu belirtildi.

Proje, Epstein dosyalarına ilişkin bilgilerin kamuoyu tarafından daha şeffaf ve sistematik şekilde incelenmesini amaçlıyor. - WASHINGTON