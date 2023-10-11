Japonya ve Vietnam Dışişleri Bakanları, iki ülkenin, 'Serbest ve Açık-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli partnerler olduğunda görüş birliğine vardı. Japonya hükümeti, Güneydoğu Asya ülkeleriyle işbirliğini tahkim etme arayışını sürdürüyor.

Japonya ve Vietnam, Serbest ve Açık-Pasifik Vizyonunda İşbirliği Yapacak

Japonya ve Vietnam Dışişleri Bakanları, iki ülkenin, "Serbest ve Açık-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli partnerler olduğunda görüş birliğine vardı.

Doğu Asya'da Çin'in bölgesel nüfuzunun artış gösterdiği son dönemde, Japonya hükümeti, Güneydoğu Asya ülkeleriyle çok yönlü işbirliğini tahkim etme arayışını sürdürüyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Hanoi ziyaretinde bir araya geldiği Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile, ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Görüşmede Kamikawa ve Bui, Japonya ve Vietnam'ın, "Serbest ve Açık-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli iki partner ülke olduğunda görüş birliğine vardı.

50. yılına erişen Tokyo-Hanoi ilişkilerinin "yeni boyutlara" taşınması için birlikte çalışılmasında anlaşan iki bakan, karşılıklı ekonomik işbirliğini de artırma taahhüdünde bulundu.

Kamikawa'nın, Güney Çin Denizi'nin güneyindeki Borneo adasında bulunan Brunei'de Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ile görüşmesinde de enerji ve güvenlik alanlarında işbirlikleri ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Kamikawa, Güneydoğu Asya ülkeleri gezisi kapsamında, Laos ve Tayland'ı da ziyaret etmeyi planlıyor.