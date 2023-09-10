Japonya ve Güney Kore liderleri işbirliğini ilerletmek için anlaştı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Tokyo-Seul ilişkilerindeki ivmenin korunmasının önemini vurgulayarak, ikili işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabakata vardı. İki lider, üçlü zirve düzenleme sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesinin önemine değindi ve Japonya-Güney Kore-Çin yüksek düzeyli üçlü toplantısı için başarılar diledi. Üçlü zirvenin 2023 sonuna kadar Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Japonya ve Güney Kore liderleri, Tokyo-Seul ilişkilerinde yakalanan ivmenin korunmasının önemini vurgulayıp, işbirliğinin ilerletilmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan'da 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Kişida ve Yoon, Tokyo-Seul ilişkilerinde son dönemde yakalanan ivmenin korunmasının önemine işaret ederek, ikili işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabakata vardı.

İki lider görüşmede, 2023'ün başından beri 6. kez yüz yüze görüşmeleri dolayısıyla karşılıklı memnuniyetlerini belirtti.

Yoon, ikili ilişkilerde, yılın ikinci yarısında da aktif toplantıların sürmesinin ve Güney Kore-Japonya-Çin arasında üçlü zirve düzenleme sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Japon lider Kişida, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Japonya-Güney Kore-Çin yüksek düzeyli üçlü toplantısı için Yoon Suk Yeol'a başarılar diledi.

Üçlü zirvenin 2023 sonuna kadar Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Kovid-19 salgını ve çeşitli siyasi sorunlar nedeniyle en son üçlü zirve 2019 sonunda düzenlenmişti.

Son dönemdeki ivme

Kıyı komşusu iki ülke arası hassas sorunlardan "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin bu yıl duyurduğu yeni öneri, Tokyo-Seul ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak görüldü.

Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Güney Kore Yüksek Mahkemesinin 2018'de açıkladığı kararlar ise Koreli müştekilere söz konusu tazminatları, Japon şirketlerin ödemesi gerektiğini beyan ediyordu.

Yeni öneri sonrası Güney Kore lideri Yoon'un marttaki Tokyo ziyareti, iki ülke liderinin 2011'de ara verdikleri karşılıklı lider ziyaretlerini yeniden başlatmasında ilk adım olarak kayda geçmişti.

Kişida, Yoon'un marttaki ziyaretinin ardından mayısta Seul'e gitmişti. Mayısta Yoon, Hiroşima'daki G-7 Liderler Zirvesi'ne konuk olarak Japonya'yı ziyaret etmişti. İki ülke lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Camp David'de bir araya gelmişti.