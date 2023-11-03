Japonya ve Filipinler Savunma İşbirliğini Artırma Kararı Aldı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkelerinin savunma işbirliğini artırma kararı aldı. İki lider, Çin'in bölgede artan askeri varlığına karşı ikili savunma ortaklığını değerlendirdi ve yeni bir Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) için görüşmelerin başlatılacağını teyit etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkelerinin savunma işbirliğini artırma kararı aldı.

Kyodo News'un haberine göre, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelen Kişida ve Marcos, Çin'in bölgede artan askeri varlığına karşı ikili savunma ortaklığını değerlendirdi.

Ortak basın açıklamasında konuşan iki lider, ülkelerinin güvenlik ilişkisini güçlendirecek ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesinin önünü açacak yeni bir Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) için görüşmelerin başlatılacağını teyit etti.

Söz konusu anlaşma gerçekleşirse, Japonya'nın bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesiyle imzaladığı ilk RAA niteliğini taşıyacak.

Japonya aynı çerçevede nisanda da Avustralya ve İngiltere ile ayrı ayrı iki RAA imzalamıştı.

Çin'in, Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısında, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) ile "benzer düşüncedeki" ülkelerin silahlı kuvvetlerine ekipman transferi kararı alan Japonya, Filipinler'e kıyı gözlem operasyonları için ekipman desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Japonya, OSA kapsamında 4 Hint-Pasifik ülkesi Bangladeş, Fiji, Malezya ve Filipinler'e hazinesinden 13 milyon dolar bütçe ayrıldığını duyurmuştu.