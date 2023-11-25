Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Çalışmaları Enstitüsü, Çin ve Rusya'nın, statükoyu daha kolay değiştirmek için güç kullanabilecekleri yeni bir uluslararası düzen oluşturma yönünde "ortak stratejik hedef" izlediği değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Savunma Bakanlığı: Çin ve Rusya, yeni bir uluslararası düzen oluşturma hedefinde

Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Çalışmaları Enstitüsü, Çin ve Rusya'nın, statükoyu daha kolay değiştirmek için güç kullanabilecekleri yeni bir uluslararası düzen oluşturma yönünde "ortak stratejik hedef" izlediği değerlendirmesinde bulundu.

Enstitünün "Çin Güvenlik Raporu'nda", Japonya'nın kuzeydeki komşusu Rusya ve batıdaki komşusu Çin'e yönelik değerlendirmeler dikkati çekti.

Raporda, Çin ve Rusya yönetimlerinin, "statükoyu daha kolay değiştirmek amacıyla güç kullanabilecekleri yeni bir uluslararası düzen oluşturma doğrultusunda ortak stratejik hedef izlediği" ileri sürüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlere dayanan mevcut küresel düzene karşı düşmanca bir bakış açısına sahip" olduğu iddiasına yer verilen raporda, iki liderin de mevcut düzeni "kendi çıkarlarını geliştirmenin önünde bir engel olarak gördüğü" ve söz konusu durumu değiştirmek için işbirliklerini daha da hızlandırdıkları belirtildi.

İki ülkenin "fiili ittifak" kurma olasılığı

Şi'nin, Batılı ülkelere ve NATO öncülüğündeki Avrupa güvenlik çerçevesine karşı "daha öz güvenli bir duruş sergileyen Rusya'yı mevcut düzeni dönüştürmeye yönelik çabalarda "önemli bir stratejik ortak" olarak gördüğü ifade edildi.

Raporda, Çin ve Rusya'nın, Japonya çevresindeki sularda ortak devriyeler düzenledikleri ve bu devriyeler vasıtasıyla askeri işbirliğini güçlendirdikleri, iki ülkenin gelecek dönemde "fiili bir ittifak" kurmasının olasılıklar arasında yer aldığı belirtildi.

Çin ve Rusya ile "statükoyu korumaya çalışan ABD liderliğindeki demokrasiler" arasındaki gerilimin uzun vadede artmasının beklendiği bildirilen raporda, Japonya'nın, öz savunma kapasitelerini ve ABD ile ittifakını güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.