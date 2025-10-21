Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı: Sanae Takaichi

Japonya'da mecliste yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Sanae Takaichi oldu. LDP'nin ilk kadın lideri olan Takaichi, aynı zamanda "ülkenin ilk kadın başbakanı" olarak tarihe geçti.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın LDP'ye yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından ülkenin iki meclisli yasama organı Ulusal Meclis (Diet), yeni başbakanı seçmek üzere toplandı. Bu ay başında yapılan LDP liderlik seçimini kazanan 64 yaşındaki Sanae Takaichi, Temsilciler Meclisi'ndeki (Alt Meclis) 465 oyun 237'sini alarak buradaki seçimi kazandı. Danışmanlar Meclisi'ndeki (Üst Meclis) seçimde 246 oyun 123'ünü alarak çoğunluk elde edemeyen Takaichi, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Yoshihiko Noda ile 2. turda yarıştı. Bu turda 125 oy alan Takaichi, salt çoğunluğu elde ederek ülkenin yeni başbakanı oldu. LDP'nin ilk kadın lideri olan Takaichi, aynı zamanda ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Takaichi'nin ilerleyen saatlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

LDP'nin ilk kadın lideri olmuştu

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Shigeru Ishiba'nın iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı almasının ardından LDP, yeni liderini belirlemek üzere 4 Ekim'de sandık başına gitmişti. İlk turda hiçbir adayın salt oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi ve eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi en güçlü adaylar olarak ikinci tura kalmıştı. İkinci turda 185 oy alan Takaichi, 156 oy alan Koizumi'yi mağlup ederek LDP'nin ilk kadın lideri olmuştu.

LDP koalisyon ortağını değiştirmişti

Takaichi'nin mecliste başbakan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, LDP'nin iktidar ortağı Komeito'nun siyasi bağışlara yönelik şeffaflık taleplerinin karşılanmamasını gerekçe göstererek 26 yıllık koalisyondan çekilme kararı alması sürpriz olarak karşılanmıştı. Gelişmenin ardından diğer partilerden destek arayışına giren Takaichi, son olarak Japonya Inovasyon Partisi (JIP) ile koalisyon anlaşmasına varmıştı. JIP'in desteğiyle Takaichi'nin başbakanlığı kesinleşmişti.

Seçim başarısızlıkları istifa getirmişti

Geçtiğimiz yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden LDP ve o dönemki koalisyon ortağı Komeito, son olarak Temmuz ayında yapılan Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) seçimlerinde hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak burada da çoğunluğu yitirmişti. Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Shigeru Ishiba, geçen ay yaptığı açıklamada, partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı aldığını duyurmuştu. Kararın ardından LDP liderlik seçimi sürecine girmişti. - TOKYO