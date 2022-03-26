Japonya Meclisi maliyet paylaşımı anlaşmasını onayladı

Japonya Meclisi, ülkedeki ABD askerlerinin maliyetini paylaşmak üzere Washington'a yaklaşık 8 milyar dolar ödenmesini öngören anlaşmayı onayladı.

Japonya topraklarında konuşlu yaklaşık 55 bin ABD askerinin maliyet paylaşımını düzenleyen Tokyo-Washington arasındaki Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Japonya Meclisi, ülkedeki ABD askerlerinin maliyetini paylaşmak üzere Washington'a yaklaşık 8 milyar dolar ödenmesini öngören anlaşmayı onayladı. 1,05 trilyon yenlik (yaklaşık 8,6 milyar dolar) Ev Sahibi Ülke Destek Bütçesi'nin ortak askeri tatbikatlarda kullanılan cephanelerin yanı sıra, ABD askerleri ve ülkedeki ABD üslerinde çalışan Japon personel tarafından Mart 2027'ye kadar kullanılacak kamu hizmetleri ve tesislerin masraflarını karşılamada kullanılacağı belirtildi. Yeni 5 yıllık bütçenin, iki ülke arasındaki ortak tatbikatlar için gelişmiş sanal muharebe eğitim sistemlerinin satın alınması için ayrılan 20 milyar yenlik (yaklaşık 164 milyon dolar ) yeni bir finansman kategorisini içerdiği öğrenilirken, ilk yıl için savunma bütçesine dahil edilen rakamın ise yaklaşık 200 milyar yen (1,6 milyar dolar) olduğu kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump eleştirmişti

ABD'de yapılan son başkanlık seçimini kaybeden ABD'nin eski Başkanı Donald Trump görevdeyken, Japonya'dan ülkede konuşlu ABD üsleri için daha fazla ödeme talep etmiş, Japonya'nın zengin bir ülke olması nedeniyle ABD'den yardım etmesi gerektiği düşüncesini "arkadaşı" olarak nitelendirdiği dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye ilettiğini belirtmişti. O dönem Japonya Baş Kabine Sekreteri olan eski Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Mevcut ikili anlaşmaya dayanarak Japonya'da konuşlu bulunan ABD kuvvetlerinin maliyetini uygun şekilde paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 55 bin ABD askeri bulunuyor

İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan güvenlik anlaşması dahilinde dış tehditlere karşı yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Japonya, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Tokyo-Washington arasındaki Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması dahilinde Japonya ülkede konuşlu ABD askerlerinin maliyetinin bir bölümünü karşılarken, Tokyo'nun payı normal şartlarda 5 yılda bir belirleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Çin ve Kuzey Kore eksenli zorlu güvenlik ortamı nedeniyle savunma harcamalarını düzenli olarak arttıran Japonya hükümetinin son olarak ise, Rusya'dan gelebilecek askeri tehdit ihtimaline karşı alarma geçtiği biliniyor. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Politika