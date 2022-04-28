Japonya hükümetinden Rusya'ya 'sınır dışı' tepkisi

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Rusya'nın 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararını diplomatik olarak protesto ettiklerini belirterek, ikili ilişkilerin bozulmasından tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Matsuno, Moskova'nın eylemini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Japonya'nın, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımlar doğrultusunda diplomatlar da dahil 8 Rusya vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından Rusya'nın da 8 Japon diplomat için aynı kararı alarak misilleme yapması, Tokyo-Moskova arasında gerilimi artırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki 8 Japon diplomatı sınır dışı etme hamlesini değerlendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, kararı diplomatik yollardan protesto ettiklerini söyledi. Moskova'nın kararını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Matsuno, ikili ilişkilerin bozulmasından izlediği politikalar nedeniyle tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu ifade etti. Sınır dışı edilmesine karar verilen Japon diplomatların kimliği ile ilgili detay paylaşmayan Matsuno, listeye Japonya'nın Rusya Büyükelçisi Toyohisa Kozuki'nin dahil olmadığını söylemekle yetindi.

Beklenen oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Kiev'le dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasına Japonya da katılmıştı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Nisan'da yapılan açıklamada, aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rusya vatandaşının sınır dışı edileceği bildirilmişti. Japonya'nın kararının ardından Moskova'nın karşılık olarak Rusya'daki Japon diplomatları sınır dışı edeceğini öngören hükümetin, bu nedenle sınır dışı edilecek isimleri titizlikle ele aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rusya vatandaşı 20 Nisan'da Japonya'dan ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Moskova'nın adımı "misilleme" olarak yorumlanmıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Politika