Japonya Ekonomi Bakanı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi'nin, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret ettiği bildirildi. Tapınağın İkinci Dünya Savaşı mazisiyle anıldığı ve komşu ülkeler nezdinde Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü olarak görüldüğü belirtiliyor.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi'nin, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Resmi Kyodo ajansına göre, Japon Bakan Nişimura, Kudankita bölgesinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı mazisiyle anılan tartışmalı tapınağı ziyaret etti.

Nişimura'nın, Şinto inancı tapınağına ziyareti, ülke geneli 3 gün sürecek sonbahar festival kutlamaları kapsamında yaptığı aktarıldı.

Ritüel olarak kendi cebinden bağış yaptığını kaydeden Nişimura, "Savaşta ölenlerin ruhlarının huzur içinde olmaları ve aileleri için dua ettim" dedi.

Mecliste grubu bulunan partilere mensup 100'ü aşkın milletvekilinin festival kapsamında hafta içinde tartışmalı tapınağı ziyaret edebileceği aktarıldı.

"Geçmiş militarizm"

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.