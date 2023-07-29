Japonya Dışişleri Bakanı Sri Lanka ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Sri Lankalı mevkidaşı Ali Sabry'le görüşerek, Sri Lanka'nın Japonya liderliğinde Hint-Pasifik'te güvenlik ve ekonomik işbirliği inşa girişiminde kilit ortak olduğunu belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Sri Lankalı mevkidaşı Ali Sabry'le görüştü.

Sabry ile Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Hayashi, Sri Lanka'nın, Japonya liderliğinde Hint-Pasifik'te güvenlik ve ekonomik işbirliği inşa girişiminde kilit ortak olduğunu söyledi.

Hayashi, stratejik olarak Hint Okyanusu'nda bulunan Sri Lanka'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik oluşturmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu aktardı.

???????Sri Lanka'nın borç yapılandırma sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesine yönelik beklentileri ilettiğini kaydeden Hayashi, Sri Lanka'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yolsuzlukla mücadele önlemleri ve politika oluşturmayı içeren anlaşması kapsamındaki çabalarını takdir ettiğini belirtti.