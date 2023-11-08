Japonya Dışişleri Bakanı: Orta Asya uluslararası düzenin korunmasında önemli ortak

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde Orta Asya'nın önemli bir ortak olduğunu belirtti. G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Kamikawa, Orta Asya ülkeleri ile işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde " Orta Asya'nın önemli ortak" olduğu mesajını verdi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanlarının, başkent Tokyo'da düzenlediği toplantısı devam ediyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, toplantı marjındaki "Orta Asya ile diyalog" oturumuna beş Orta Asya ülkesinin (Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan) temsilcisi çevrim içi katıldı.

Oturumda konuşan Kamikawa, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde, Orta Asya'yı "önemli bir ortak" olarak niteledi.

Kamikawa, diyalog oturumu vesilesiyle G7 ülkeleri ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliği konularını ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Orta Asya temsilcileri de ilk kez G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmaktan duydukları memnuniyeti ve bu diyaloğun sürdürülmesine yönelik umutlarını dile getirdi.

"G7 ötesi uluslararası dayanışma"

Toplantı marjında düzenlenen "uluslararası partnerle işbirliği" oturumunda ise Kamikawa, G7 ülkelerinin, uluslararası ortaklara erişimin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Oturumda, hukukun üstünlüğüne dayalı, özgür uluslararası düzenin güçlendirilmesi ile statükoyu değiştirecek tek taraflı girişimlerin kabul edilmemesi konusunda da mutabık kalındı.

Japonya'nın bu yıl, G7 Dışişleri Bakanlarını 5 kez bir araya getirdiğini anımsatan Kamikawa, 2024 Dönem Başkanlığını yıl sonunda İtalya'ya teslim edeceğini belirtti.