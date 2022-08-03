Japonya'dan Tayvan yorumu: 'Endişelerimizi ilettik, barışçıl çözümden yanayız'

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno Tokyo'nun, Pekin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat başlatma planıyla ilgili endişelerini Çin'e ilettiğini söyledi. Matsuno, Japonya hükümetinin Tayvan sorununun diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, adayı kendi topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekerken, bölgede artan gerilimle ilgili Japonya hükümetinden yorum geldi. Japonya Baş Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Tokyo'nun Pekin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat başlatma planıyla ilgili endişelerini Çin'e ilettiğini belirterek, Japonya hükümetinin Tayvan sorununun diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Çin'in planlandığı askeri faaliyetlerin Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni etkilemesi dolayısıyla hükümetin endişeli olduğunu kaydeden Matsuno, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın sadece Japonya'nın güvenliği için değil, aynı zamanda uluslararası toplumun istikrarı için de önemli olduğunu vurguladı. Japonya'nın, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini destekleyip desteklemediği sorusuna ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Matsuno, ülkesinin Tayvan sorununun barışçıl çözümü için diplomatik çabaları teşvik etmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Ziyaret gerilimi artırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret, adayı kendi topraklarının parçası olarak gören Çin'in sert tepkisine neden olmuştu. Pekin yönetimi ziyareti bölgede gerilimi artırdığı gerekçesiyle sert şekilde kınarken, ABD ise ziyaretin Washington'un Tayvan politikasında bir değişikliğe işaret etmediğini vurgulamıştı. - TOKYO