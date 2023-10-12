Japonya'dan Tayvan'a savunma ve barış mesajları

Japonya'da iktidar milletvekilleri, Tayvan ziyaretlerinde, hem Japonya'nın savunma kapasitelerini artıracağı hem Tayvan Boğazı'nda barış mesajları verdi. Doğu Asya'da Çin'in bölgesel nüfuzunun artış gösterdiği son dönemde, Japonya, komşu ve yakın çevredeki ülkelerle çok yönlü işbirliği ve koordinasyonu geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya'da iktidar milletvekilleri, Tayvan ziyaretlerinde, hem Japonya'nın savunma kapasitelerini artıracağı hem Tayvan Boğazı'nda barış mesajları verdi.

Doğu Asya'da Çin'in bölgesel nüfuzunun artış gösterdiği son dönemde, Japonya, komşu ve yakın çevredeki ülkelerle çok yönlü işbirliği ve koordinasyonu geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Politika Araştırma Konseyi Başkanı Hagiuda Koiçi, Tayvan'daki I-Shou Üniversitesinde konuştu.

Hagiuda, Japonya'nın ulusal savunma kapasitelerini, "Doğu Asya'nın giderek ciddileşen güvenlik ortamının gerçekleriyle orantılı şekilde artıracağını" söyledi.

Abe'nin "beklenmedik durum" sözleri

Hagiuda, "Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun "Tayvan'ın beklenmedik durumu, Japonya'nın da beklenmedik durumudur" sözlerini anımsattı.

Çin'in "askeri baskısının" son yıllarda Tayvan çevresinde öne çıktığını kaydeden Hagiuda, Pekin yönetiminin, askeri gerilimi artırabilecek eylemleri durdurması gerektiğini belirtti.

Japonya'dan meclis heyetine liderlik eden LDP milletvekili Furuya Keiji de, Taipei'deki Yushan Forumu'ndaki konuşmasında, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladı.

Protesto açıklaması

Öte yandan Resmi Kyodo ajansının haberine göre Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, açıklamasında, Japon siyasetçilerin ada ziyaretini protesto etti.

Açıklamada, Japonya'ya, "Tayvan Bağımsızlık Güçlerine yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmesi ve Çin'i çevrelemek için Tayvan'ı kullanma girişimlerini durdurması" çağrısı yapıldı.

Tayvan Adası

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.