Haberler

Japonya hükümetinden İran'daki protestolarla ilgili açıklama: "Derin endişe duyuyoruz"

Japonya hükümetinden İran'daki protestolarla ilgili açıklama: 'Derin endişe duyuyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, İran'daki kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını belirtti ve barışçıl çözüme vurgu yaptı. İran'daki protestoların şiddet içermesi durumuna karşı olduklarını ifade etti.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Japonya hükümetinin İran'daki kötüleşen durumdan "derin endişe duyduğunu" belirterek, "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" açıklamasında bulundu.

Japonya'dan, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolara ilişkin açıklama geldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran'daki protestolarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığına dair haberler olduğuna dikkat çekerek, "Japonya hükümeti, İran'daki kötüleşen durumdan derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl çözüm temenni ediyoruz"

Japonya hükümetinin barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan Takaichi, "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" dedi. Takaichi, İran'daki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Türkiye'nin kuzeyine ilk hızlı tren geliyor, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

O bölgeye hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 2,5 saate düşecek