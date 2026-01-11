Japonya hükümetinden İran'daki protestolarla ilgili açıklama: 'Derin endişe duyuyoruz'

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Japonya hükümetinin İran'daki kötüleşen durumdan "derin endişe duyduğunu" belirterek, "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" açıklamasında bulundu.

Japonya'dan, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolara ilişkin açıklama geldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran'daki protestolarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığına dair haberler olduğuna dikkat çekerek, "Japonya hükümeti, İran'daki kötüleşen durumdan derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl çözüm temenni ediyoruz"

Japonya hükümetinin barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan Takaichi, "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" dedi. Takaichi, İran'daki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti. - TOKYO