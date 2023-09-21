Japonya'da Milletvekilliği Düşürülen YouTuber Ünlülere Gözdağı Verdiğini İtiraf Etti

Japonya'da milletvekilliği düşürülen YouTuber Higaşitani Yoşikazu (GaaSyy), çevrim içi olarak ünlülere gözdağı verdiğini kabul etti. GaaSyy, duruşmada kamuoyundan özür dileyerek hareketlerinin büyük psikolojik acı ve ekonomik hasarlara yol açtığı için üzgün olduğunu belirtti.

Japonya'da milletvekilliği düşürülen YouTuber Higaşitani Yoşikazu (GaaSyy), ünlülere gözdağı verdiğini itiraf etti.

Ülkede "GaaSyy" olarak tanınan Higaşitani, Tokyo Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada, çevrim içi olarak ünlülere gözdağı verdiğini kabul etti.

Kamuoyundan özür dileyen GaaSyy, "Hareketlerim büyük psikolojik acı ve ekonomik hasarlara yol açtığı için üzgünüm." diye konuştu.

GaaSyy, kronik tehdit yoluyla, fiziksel şiddeti engelleyen kanunu ihlal dahil olmak üzere 5 ayrı suçtan yargılanıyor.

İddianameye göre GaaSyy, Şubat-Eylül 2022'de Japon aktör Ayano Go dahil 4 kişiye, video paylaşım sitesi YouTube kanalıyla gözdağı verdi.

GaaSyy, Ayano'yu, aleyhine suç duyurusundan vazgeçmesi için "Bir ünlünün duruşmaya katılması ne kadar kritik zarar verebilir, düşün." diyerek tehdit etti.

Milletvekilliği düşürülmüştü

51 yaşındaki GaaSyy, Japon Devlet Televizyonu "Nihon Housou Kyokai (NHK)" karşıtı politikalarıyla tanınan "anti-NHK Partisinin" milletvekili olarak görev yapıyordu. GaaSyy'nin milletvekilliği, Temmuz 2022'de seçilmesinden beri meclis oturumlarına hiç katılmaması nedeniyle, iktidar ve muhalefet cephesinin oylarıyla martta düşürülmüştü.

"NHK'yi yok et (NHK wo Bukkowasu)" mottosuyla bilinen siyasi oluşum, NHK'nin lisanslama ücretlerine karşı politika yürütüyor ve "NHK'den Halkı Koruma Partisi" olarak tanınıyor.