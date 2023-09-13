Japonya'da Kabinede Kadın Bakan Sayısı Arttı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, kabinede değişiklik yaparak ülkede ilk kez 5 kadın bakan görevlendirdi. Değişikliklerle birlikte bazı kilit isimler görevde tutuldu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida kabinede değişiklik yaparken, ülkede ilk kez kabinede 5 kadın bakana görev verildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümete yönelik halk desteğini artırmak amacıyla kabine değişikliğine gitti. Kishida, değişikliklerin yanı sıra bazı kilit isimleri görevde tuttu. İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevine Junji Suzuki getirilirken daha önce 3 kez Adalet Bakanı olarak görev yapan Yoko Kamikawa ide yeni kabinede Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Eski başbakanların danışmanı Savunma Bakanı oldu

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Masahito Moriyama ise Eğitim Bakanı görevini üstlenirken, Maliye Bakanı Yardımcılığı da yapan Ichiro Miyashita Tarım Bakanı oldu. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Shintaro Ito'nun Çevre Bakanlığı görevine getirildi. Eski başbakanlar Shinzo Abe ve Yoshihide Suga'ya özel ulusal güvenlik danışmanı olarak hizmet veren Minoru Kihara ise Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. Geçmişte yemek programlarında yer aldığı bilinen eski Şef ve Beslenme Uzmanı Shinako Tsuchiya Afet Sonrası Yeniden İnşadan Sorumlu Bakan olarak kabinede yer alırken, Yoshifumi Matsumura Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanı olarak atandı.

Kabinenin en genci 44 yaşında

Çocuk Politikaları Bakanı olarak atanan 44 yaşındaki Ayuko Kato yeni kabinenin en genç üyesi olarak kayıtlara geçerken, Yoshitaka Shindo Ekonomi Kalkındırma Bakanı koltuğuna oturdu. Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak Hanako Jimi'nin yer aldığı kabineye, Ichiro Miyashita da Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı olarak atandı.

Kabinede bir ilk

Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Afet Sonrası Yeniden İnşadan Sorumlu Bakan Shinako Tsuchiya, Çocuk Politikaları Bakanı Ayuko Kato, Bölgesel Kalkınma Bakanı Hanako Jimi ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Bakan Sanae Takaichi ile birlikte ilk kez 5 kadın Japonya bakanlar kuruluna girmiş oldu.

Kilit isimler görevde kaldı

Fumio Kishida iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bazı kilit isimlerini ise görevde tutmayı tercih etti. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Bakan Sanae Takaichi mevcut görevlerini sürdürdü.

Zamanlaması dikkat çekti

Kishida'nın yaptığı kabine değişikliğinin vatandaşlara verilen ulusal bir kimlik kartı olan "My Number" (Benim kartım) dağıtım sürecinde yaşanan sorunlar ve piyasadaki fiyat artışları nedeniyle LDP'ye yönelik desteğin azaldığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. - TOKYO