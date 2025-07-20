Japonya'da Danışmanlar Meclisi Seçimleri Gerçekleşti

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Japonya, Danışmanlar Meclisi'nin yarısını belirlemek için sandık başına gitti. İktidar koalisyonu, çoğunluğu koruma mücadelesi veriyor.

Japonya'da halk, 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek için yapılan olağan seçim kapsamında sandık başına gitti.

Japonya'da halk Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) üyelerinin yarısını belirlemek üzere her 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçim kapsamında sandık başına gitti. 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin 125 üyesinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemleri ülke genelindeki 44 bin 700 noktada yerel saatle 07.00'da başladı. 75 üyenin Japonya'daki seçim bölgelerinden, 50 üyenin ise nispi temsil yoluyla meclise girmeye hak kazanacağı seçimde sandıklar yerel saatle 20.00'da kapanacak.

İktidar koalisyonu çoğunluğu korumayı hedefliyor

Artan hayat pahalılığı, sosyal güvenlik harcamaları, nüfus düşüşü ve dış politika gibi konuların seçmen kararlarında belirleyici olması beklenen seçimde, gözler iktidar koalisyonunun Danışmanlar Meclisi'nde sahip olduğu çoğunluğu koruyup koruyamayacağı sorusunun yanıtına çevrildi. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito bu seçimde en az 50 sandalye kazanarak Danışmanlar Meclisi'nde toplam 125 sandalye ile çoğunluğu korumayı hedefliyor. 50'den az sandalye kazanılması ise, iktidar koalisyonunun geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde (Alt Meclis) kaybettiği çoğunluğu, bu yıl Danışmanlar Meclisi'nde de (Üst Meclis) kaybetmesi anlamına geliyor. Meclis çoğunluğunun kaybedilmesi halinde iktidar koalisyonunun yasa tasarıları için geçici muhalefet desteği aramak zorunda kalabileceği belirtilirken, böyle bir başarısızlığın LDP Genel Başkanı ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın siyasi geleceğini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Her 3 yılda bir yarısı seçiliyor

Japonya'nın çift kademeli yasama organı olan Ulusal Meclis (Diyet), başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Danışmanlar Meclisi'nden (Üst Meclis) oluşuyor. Her 3 senede bir gerçekleştirilen seçimlerde, Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısı belirleniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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