Japonya, Çin'in Şamandıra Yerleştirmesini Protesto Etti

Japonya hükümeti, Çin'in ulusal münhasır ekonomik bölgesine (MEB) yerleştirdiği şamandıra nedeniyle protesto notası verdi. Japonya, bu eylemin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti ve şamandıranın kaldırılmasını talep etti.

Japonya hükümeti, ulusal münhasır ekonomik bölgesine (MEB) Çin'in şamandıra yerleştirmesi sonrası, bu ülkeye protesto notası verdi.

Japonya Sahil Güvenliği, son dönemde, güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında bulunan tartışmalı Senkaku Adaları yakınında Çin'e ait bir şamandıra saptadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, hafta içi yaptığı açıklamada, Japonya'nın onayı olmadan ulusal MEB sınırları içine yapı kurulmasının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ihlal ettiğini bildirdi.

Matsuno, Tokyo hükümetinin, diplomatik yoldan protesto notası verdiği Çin yönetiminden, şamandıranın ivedilikle kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.

Bölgede seyreden deniz unsurlarının güvenliği ile gözlem faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydeden Matsuno, hükümetin, Japonya kara sularını korumak için kararlılığını koruduğunu belirtti.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da bulunan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?