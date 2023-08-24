Japonya, Çin'den deniz ürünleri ithalat yasağının kaldırılmasını istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından Çin'in Japon deniz ürünlerine getirdiği ithalat yasağını kaldırmasını istedi.

Kyodo News'in haberine göre, Kişida, Çin'in deniz ürünlerinin ithalatını durdurma kararına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasıyla Japonya'dan gelen deniz ürünlerinin ithalatını durduran Çin'den bu kararı geri almasını istediklerini belirten Kişida, "Diplomatik kanallar aracılığıyla (ithalat yasağının) geri çekilmesini talep ettik." dedi.

Güney Kore'de deniz ürünleri satan ünlü pazarlar neredeyse bomboş

Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlamasının ardından, Güney Kore'nin Busan kentindeki ünlü deniz ürünleri pazarları Jagalchi Market ve Millak Raw Fish Town, boş kaldı.

Yonhap'a konuşan deniz ürünleri satıcılardan bir esnaf, işlerin eskiden daha yoğun olduğuna değinerek, "Eskiden sabah 10 civarı ve akşam 5 ile 7 arası işler durgun olsa bile pazar kalabalık olurdu ancak bugünlerde burası bomboş bir otoban gibi." dedi.

Endişesini dile getiren bir diğer satıcı da "Deniz ürünleri tüketimi dörtte bir oranında azaldı ve satılan ürünlerin fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Bu şekilde daha ne kadar devam edeceğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Japonya'ya radyoaktif atık suyun tahliyesini durdurması çağrısı yaptı

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının çevreyi tahrip etmesinin yanı sıra insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini, Japonya'dan Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını derhal durdurması gerektiğini kaydetti.

Çin, Japonya'dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurmuştu

Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu bildirmişti.

Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, kararın, "Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının yol açtığı nükleer serpinti riskini önlemeyi, Çinli tüketicilerin sağlığını ve ithal gıdaların güvenliğini korumayı amaçladığı" belirtilmişti.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 22 Ağustos'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını bildirmişti.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin bugün yerel saatle 13.00'te başladığı duyurulmuştu.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.