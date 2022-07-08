Japonya Büyükelçisi Suzuki: "Çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndererek Japonya ile dayanışma içinde olduğunu gösterdi" - Haberler

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Japonya Büyükelçisi Suzuki: "Çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndererek Japonya ile dayanışma içinde olduğunu gösterdi"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Japonya Büyükelçisi Suzuki: 'Çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndererek Japonya ile dayanışma içinde olduğunu gösterdi'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, "Tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, "Tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun uğradığı saldırıyla yaptığı açıklamada, "Son derece menfur bir saldırı sebebiyle tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Türk yetkilileri ve vatandaşlarının bu nezaketine içten şükranlarımı sunuyorum. Eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo üstün liderliği ve icra kabiliyeti ile Japonya'ya önderlik etmiş ve Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Sayın Abe'nin bu iradesi doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için daha fazla çaba gösterme kararlılığında olduğumu ifade ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Japonya Ankara Suzuki Politika Haberler

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