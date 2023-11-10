Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD ile ikili ittifakın güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti. ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ı kabulünde bölgesel gelişmeler ve Japonya-ABD ilişkileri ele alındı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD ile ittifakın güçlendirilmesini vurguladı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD ile ikili ittifakın güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın sağlanmasının ehemmiyetine işaret etti.

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'yu ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ı kabulünde Japonya ve ABD ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida, Japonya'nın savunma kapasiteleri ile Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik barış ve istikrarın sağlanmasının ehemmiyetini vurguladı.

Brown ise ittifakın öneminin arttığını, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için stratejilerin uyumlu hale getirilmesiyle, ABD-Japonya işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İkili, bölgesel statükoya Çin'in etkileri, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri, Çin-Rusya askeri işbirliği ve Kuzey Kore-Rusya arası silah transferi konularını ele aldı.