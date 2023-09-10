Japonya Başbakanı Fumio, G20 Zirvesi'nde atık su konusunu izah etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G20 Liderler Zirvesi'nde Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılması sürecini diğer liderlere anlattığını ve destek gördüğünü açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılması sürecini, G20 Liderler Zirvesi marjında muhatap ülke liderlerine izah ettiğini ve bu konuda destek gördüğünü bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, zirve bildirisindeki Ukrayna mesajı ile Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine değindi.

Enerji, iklim, gıda güvenliği ve sağlık gibi alanlarda, mayısta yapılan G7 Hiroşima Zirvesi'nin sonuçlarını aktarma bilinciyle, Japonya'nın, G20 marjındaki müzakerelere katıldığını kaydeden Kişida, "Aktarmayı başardığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna konusunda, G20 bildirisinde, grup ülkelerinin fikir birliğine değinen Kişida, "Adil ve kalıcı barış, toprak bütünlüğü ve egemenlik dahil bildiride G20 ülkelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın Ukrayna'ya ilişkin ilkelerini sıkı bir şekilde korudukları konusunda hemfikir olmaları önemli bir sonuçtu." diye konuştu.

Zirvede, muhatap ülke liderlerine, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması sürecini izah ettiğini aktaran Kişida, bu konuda liderlerden destek gördüğünü belirtti.

Liderlerin, atık suyun tahliyesi sürecini güvenli ve şeffaf olarak değerlendirdiklerini kaydeden Kişida, "Japonya'nın tedbirleri konusunda ABD, Avustralya, Endonezya, Malezya'dan destek ve anlayış görebildim. Türkiye ve Hollanda gibi diğer ülkeler de desteklerini gösterdi." dedi.

Çin Başbakanı Li Çiang ile kısa bir görüşme yaptığını dile getiren Kişida, atık suyun denize boşaltılmaya başlamasının ardından, Japonya'dan deniz mahsulleri ithalatını durduran Çin'den, bu kararını geri alması için çaba göstereceğini söyledi.