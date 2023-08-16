Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Antalya jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 85 kök kenevir bitkisi, 940 gram esrar, 59 kök skunk bitkisi, 10 bin 140 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Alanya ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçları ile mücadele çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kemer'de 3, Alanya'da 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde imal edip piyasaya sürmek maksadıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada; 85 kök kenevir bitkisi, 940 gram esrar maddesi, 59 kök skunk bitkisi, 10 bin 140 gram skunk maddesi, 3 adet vantilatör, 2 adet havalandırma fanı, 8 adet mor ışık sistemi, 1 adet esrar öğütme makinası ele geçirildi. - ANTALYA