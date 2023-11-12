Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Huzur ve Güven' uygulamasında 717 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 717 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, uygulama kapsamında birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca 8 Kasım'da ülke genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanan 717 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 8 Kasım'da Türkiye genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması icra edildi. 14 bin 339 personelin görev aldığı denetimlerde sorgulanan 181 bin 763 şahıstan şüpheli olarak değerlendirilen 717 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, çalışmalarda içerisinde çocukların da bulunduğu 11 kayıp kişi bulundu.

Bin 542 araçla ilgili idari işlem yapılan uygulamada ayrıca 10 kilogram kokain, 827 bin 498 gram esrar, 25 bin 147 gram skunk, 20 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 1.9 kilogram sentetik kannabionid, 28 gram ecstasy, 180 adet sentetik ecza, 98 bin 806 adet kök kenevir, 939 litre kaçak alkollü içki, 11 tabanca, 30 av tüfeği, 17 şarjör ve 867 adet mermi-fişek ele geçirildi. - ANKARA