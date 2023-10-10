Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kayseri'ye geldi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'ye geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile beraber Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber Çardakcı'yı valilik girişinde karşılayan Vali Çiçek, heyet ile bir süre görüştü. - KAYSERİ