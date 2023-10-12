Jandarma bıldırcın sesi çıkaran ses yayın cihazı ve teçhizatına el koydu

EDİRNE - Edirne'de jandarma bıldırcın sesi çıkaran ses yayın cihazı ve teçhizatına el koydu.

Edirne'de av sezonunun açılması ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını artırdı. Edirne'de göçmen kuşların göç güzergahında bulunması ve göç mevsiminin başlaması münasebetiyle yasak avcılıkla mücadele etmek maksadıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte Merkez ilçe avlak sahasında yapılan gece devriyesi ve öncesinde bölgede yapılan keşif ve dinleme faaliyeti esnasında 3 ayrı yerde bıldırcın avcılığında kullanılan ve avcılıkta kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran ses yayın cihazı ve teçhizatı tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim çalışmalarımız yine halkımızın desteği ile daha azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.