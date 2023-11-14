İZSU'nun analiz raporları doğrulanmadı, AK Parti İzmir Milletvekili tepki gösterdi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Körfezi'ne ilişkin İZSU'nun açıkladığı analiz raporlarını, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının analizlerinin doğrulamadığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İZSU yöneticilerine tepki gösterdi.

Bursalı yaptığı yazılı açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün "Eylül ayında iç körfezin değişik noktalarından aldığı su örneklerinin laboratuvardaki analiz sonuçlarının iyi çıktığı ve yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıldığına" dair açıklamasını hatırlattı.

Pis koku ve körfez kirliliği şikayetlerinin artması üzerine bakanlığın, İl Sağlık Müdürlüğü ile, İnciraltı'ndaki AVM açıkları, Alsancak Liman ve Çiğli'deki Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2 kilometre açığından su örneklerini analiz için akredite laboratuvarlara gönderdiğini ifade eden Bursalı, laboratuvarlar sonuçlarının İZSU'nun rakamlarını yalanladığını belirtti.

Sonuçlar arasındaki farkın bu denli çok olmasını izahının mümkün olmadığını belirten Bursalı, şunları kaydetti:

"İZSU ya Sayın Soyer'in yüzebildiği yerlerden örnek almış ya da ölçümlerin yapıldığı laboratuvarda sonuçlar karışmış ama şu bir gerçek ki her şeyleri gibi ölçümleri de yanlış. Ne demişler, kantarı bozuk olanın tartısına güven olmaz. İzmirliye göz göre göre yalan söylüyorlar. Rakamlar ortada. Körfezin pis kokusu hala İzmirlilerin en büyük kabusu ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bu raporla suçüstü yakalandılar. Rakamlar körfezin 23 yıl öncesindeki kirlilik düzeyine tekrar döndüğünü gösteriyor. Ancak, İzmir sahipsiz değil. Körfezi temizleyecek olan da yine AK belediyecilik olacak. Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. faz inşaatına bile yeni başladılar. Tunç Soyer, yazları denize girilen Güzelbahçe'de birkaç kulak atıp şov yaptı ama İzmirli bunları yemez. Bu zihniyet Körfez'i temizleyemez."